2018-12-29T08:41:11+03:00
Общество

Более 100 человек приняли участие в Новогодней лыжной гонке в Твери

28 декабря была торжественно открыта лыжня в парке «Тьмака»
Виктория ЖУКОВА
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Новая трасса длиной в 2,5 км Фото: администрация ТвериНовая трасса длиной в 2,5 км Фото: администрация Твери
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В Твери торжественно открыли новую лыжную трассу. Проходит она через парк «Тьмака», который расположен напротив «Олимпа».

Вчера, 28 декабря, в парке состоялась Новогодняя гонка для всех желающих. Участие в ней приняли свыше 100 человек. Помимо тверичан, были спортсмены и любители из Московской области, Вышнего Волочка, Торжка.

Для соревнований была подготовлена трасса общей протяжённостью 2,5 км. В дальнейшем её будут обновлять, чтобы все горожане смогли в любое время заниматься здесь лыжным спортом. Также каждый месяц здесь будут проходить соревнования и сдача норм ГТО.

В администрации Твери рассказали, что пришли на гонку даже юные спортсмены. Они бежали 1 км, а жители постарше – полную трассу, 2,5 км.

В конце соревнований победителей и призёров поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

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