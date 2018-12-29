Более 100 человек приняли участие в Новогодней лыжной гонке в Твери
В Твери торжественно открыли новую лыжную трассу. Проходит она через парк «Тьмака», который расположен напротив «Олимпа».
Вчера, 28 декабря, в парке состоялась Новогодняя гонка для всех желающих. Участие в ней приняли свыше 100 человек. Помимо тверичан, были спортсмены и любители из Московской области, Вышнего Волочка, Торжка.
Для соревнований была подготовлена трасса общей протяжённостью 2,5 км. В дальнейшем её будут обновлять, чтобы все горожане смогли в любое время заниматься здесь лыжным спортом. Также каждый месяц здесь будут проходить соревнования и сдача норм ГТО.
В администрации Твери рассказали, что пришли на гонку даже юные спортсмены. Они бежали 1 км, а жители постарше – полную трассу, 2,5 км.
В конце соревнований победителей и призёров поздравили Дед Мороз и Снегурочка.