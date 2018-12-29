Инновационный тепличный комплекс планируют создать в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-29T08:25:42+03:00

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В Кувшиново Тверской области планируется построить инновационный тепличный комплекс. Его создадут в рамках сотрудничества региона с Фондом развития моногородов. Этот вопрос обсудили 28 декабря на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

- На первом этапе инвестпроекта площадь тепличного комплекса для круглогодичного выращивания экологически чистых овощей составит 3 га, в дальнейшем запланировано расширение до 15 га. Ожидаемый объём инвестиций до 2021 года – 4,5 млрд рублей, - сообщили в областном правительстве.

В планах построить в Кувшиново территорию, опережающую социально-экономическое развитие. Там для инвесторов будут действовать пониженные и нулевые ставки по ряду налогов. А со стороны Фонда развития моногородов предусмотрено льготное финансирование самого проекта, а также софинансирование региона в расходах на строительство, например, водоснабжения, электрических и газовых сетей.

Напомним, что в настоящее время в Тверской области 7 монотерриторий: города Кувшиново, Западная Двина, Удомля, посёлки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово.