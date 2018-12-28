Новогоднее поздравление Президента будут транслировать в Горсаду Твери

СЕГОДНЯ 20:48 2018-12-28T20:48:09+03:00

В городском саду на Новый год намечаются гуляния и веселье. Фото: Администрация города Твери

В ночь с 31 декабря на 1 января всех желающих приглашают встретить в Городском саду Новый год

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Там будет установлен большой экран, чтобы собравшиеся в полночь смогли увидеть новогоднее поздравление Президента Владимира Путина.

- Все площадки Городского сада будут задействованы: посетители в новогоднюю ночь смогут покататься на коньках на ледовой площадке, а также на тюбингах с горки, кроме того, будут работать карусели и автодром. Также на эстраде пройдет дискотека, - пообещали в администрации города Твери.

В новогоднюю ночь также будет работать каток на площади Славы, покататься на коньках в атмосфере праздника можно будет с 23:00 до 3 часов ночи. А в течение всех новогодних каникул на экране на улице Трёхсвятской будут транслироваться лучшие советские и российские фильмы и новогодние ролики.