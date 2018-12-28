Новогоднее поздравление Президента будут транслировать в Горсаду Твери
Там будет установлен большой экран, чтобы собравшиеся в полночь смогли увидеть новогоднее поздравление Президента Владимира Путина.
- Все площадки Городского сада будут задействованы: посетители в новогоднюю ночь смогут покататься на коньках на ледовой площадке, а также на тюбингах с горки, кроме того, будут работать карусели и автодром. Также на эстраде пройдет дискотека, - пообещали в администрации города Твери.
В новогоднюю ночь также будет работать каток на площади Славы, покататься на коньках в атмосфере праздника можно будет с 23:00 до 3 часов ночи. А в течение всех новогодних каникул на экране на улице Трёхсвятской будут транслироваться лучшие советские и российские фильмы и новогодние ролики.