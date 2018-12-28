Специализированная ярмарка "Зимние узоры" откроется в центре Твери

СЕГОДНЯ 19:04 2018-12-28T19:04:28+03:00

Свою работу она начнет после праздников, 14 января 2019 года

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В Твери отроется специализированная ярмарка «Зимние узоры». Работать она будет между домами № 5 и № 7 по улице Новоторжской. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте администрации Твери.

Свою работу ярмарка начнет после праздников, 14 января 2019 года. Посетить ее жители смогут до 31 января - ежедневно с 10:00 до 18:00.

Купить все желающие смогут сувениры, подарки, галантерейные и трикотажные изделия, игрушки, одежду и головные уборы, кондитерские изделия, мед, безалкогольные напитки, выпечку и фрукты.

Напомним, что сейчас в Твери работает Рождественская ярмарка. 30 декабря на ней с 12:00 до 15:00 жители и гости города смогут погладить хаски и сфотографироваться с ними.