2018-12-28T19:04:28+03:00
Общество

Специализированная ярмарка "Зимние узоры" откроется в центре Твери

Свою работу она начнет после праздников, 14 января 2019 года
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ярмарка начнет работать после новогодних праздников Фото: администрация ТвериЯрмарка начнет работать после новогодних праздников Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери отроется специализированная ярмарка «Зимние узоры». Работать она будет между домами № 5 и № 7 по улице Новоторжской. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте администрации Твери.

Свою работу ярмарка начнет после праздников, 14 января 2019 года. Посетить ее жители смогут до 31 января - ежедневно с 10:00 до 18:00.

Купить все желающие смогут сувениры, подарки, галантерейные и трикотажные изделия, игрушки, одежду и головные уборы, кондитерские изделия, мед, безалкогольные напитки, выпечку и фрукты.

Напомним, что сейчас в Твери работает Рождественская ярмарка. 30 декабря на ней с 12:00 до 15:00 жители и гости города смогут погладить хаски и сфотографироваться с ними.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогоднее поздравление Президента будут транслировать в Горсаду Твери
Новые школьные автобусы и машины скорой помощи передали в муниципалитеты Тверской области
В Тверской области 25 тысяч жителей не оплатили задолженности
Более 14 млрд рублей планируют направить на развитие образования в Тверской области
Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Тверской области
Два парня ночью разбили стекла в припаркованной иномарке в Твери
Госавтоинспекция Тверской области в новогодние праздники будет работать только два дня
У женщины в одном из кафе Твери похитили телефон стоимостью 60 тысяч рублей
Пьяная автомобилистка устроила аварию в Тверской области
На месте строительства часовни в Твери установили закладной камень
Под Тверью вспыхнул кирпичный ангар
В Твери судили организаторов наркопритона
V Всероссийский конкурс молодых гончаров-игрушечников пройдет в Твери
В Тверской области шести работникам транспортного предприятия не платили зарплату
Таксисты вновь планируют поднять тарифы на Новый год в Твери
В Нелидово Тверской области открыли новый ледовый каток большим праздником
Полицейские изъяли у “закладчика” более 30 свертков с запрещенные веществом в Твери