Специализированная ярмарка "Зимние узоры" откроется в центре Твери
В Твери отроется специализированная ярмарка «Зимние узоры». Работать она будет между домами № 5 и № 7 по улице Новоторжской. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте администрации Твери.
Свою работу ярмарка начнет после праздников, 14 января 2019 года. Посетить ее жители смогут до 31 января - ежедневно с 10:00 до 18:00.
Купить все желающие смогут сувениры, подарки, галантерейные и трикотажные изделия, игрушки, одежду и головные уборы, кондитерские изделия, мед, безалкогольные напитки, выпечку и фрукты.
Напомним, что сейчас в Твери работает Рождественская ярмарка. 30 декабря на ней с 12:00 до 15:00 жители и гости города смогут погладить хаски и сфотографироваться с ними.