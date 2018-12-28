В Тверской области 25 тысяч жителей не оплатили задолженности

СЕГОДНЯ 18:23 2018-12-28T18:23:21+03:00

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В Тверской области 25 тысяч жителей вовремя не погасили свои задолженности. Из-за этого многие из них не смогут выехать за пределы Российской Федерации.

В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что за уходящий год было вынесено более 47 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы России. Эта мера применяется только в отношении тех, кто задолжал более 30 тысяч рублей или 10 тысяч рублей по алиментам и возмещению ущерба.

Из 5 тысяч должников ограниченных в праве выезда 4895 постановлений вынесено в отношении тех, кто забыл про алименты. Остальную часть составляют граждане, долги которых связаны с другими категориями исполнительных производств по взысканию коммунальных платежей, кредиторской задолженности, административных штрафов.