2018-12-28T17:43:00+03:00
Политика

Более 14 млрд рублей планируют направить на развитие образования в Тверской области

Средства будут выделены в следующем году
Виктория ЖУКОВА
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Ежегодно на реализацию программы планируется выделять порядка 14 млрд рублей из областного и федерального бюджетовЕжегодно на реализацию программы планируется выделять порядка 14 млрд рублей из областного и федерального бюджетовФото: Роман ЗЛОБИН
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В Тверской области рассмотрели государственную программу развития образования на ближайшие 6 лет. Данный вопрос обсудили на последнем в этом году заседании областного правительства, которое 28 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что региональная государственная программа в сфере образования направлена на решение комплекса задач. Например, на ликвидацию очередей в детские сады, переход школ на работу в одну смену, укрепление материально-технической базы учебных заведений, а также повышение квалификации учителей.

Ежегодно на реализацию программы планируется выделять порядка 14 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

В рамках программы предусмотрено строительство 13 детских на 1710 новых мест. В целях ликвидации второй смены планируется строительство новых школ на 4873 мест.

Также важна поддержка негосударственных школ и детских садов, обновление парка школьных автобусов, обеспечение горячего питания учащихся младших классов, отдых и оздоровление детей.

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