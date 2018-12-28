Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-28T17:03:28+03:00

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В Тверской области автомобиль врезался в дерево. Авария произошла сегодня, 28 декабря днем на 11 километре автодороги Вышний Волочек – Бежецк – Сонково в Вышневолоцком районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, мужчина, который был за рулем автомобиля, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части в кювет. После этого она врезалась в дерево.

На месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался 54-летний водитель. Во время аварии в машине он был один. Подробности случившегося устанавливаются.