Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Тверской области
Водитель погиб
Водитель погиб на месте ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области автомобиль врезался в дерево. Авария произошла сегодня, 28 декабря днем на 11 километре автодороги Вышний Волочек – Бежецк – Сонково в Вышневолоцком районе.
По информации региональной Госавтоинспекции, мужчина, который был за рулем автомобиля, не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части в кювет. После этого она врезалась в дерево.
На месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался 54-летний водитель. Во время аварии в машине он был один. Подробности случившегося устанавливаются.