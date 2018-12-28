2018-12-28T16:26:46+03:00
Общество

Два парня ночью разбили стекла в припаркованной иномарке в Твери

Хозяйка автомобиля ищет свидетелей
Виктория ЖУКОВА
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Окно в машине разбили два парня Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь" /Андрей СахаровОкно в машине разбили два парня Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь" /Андрей Сахаров
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Два молодых человека преподнесли жительнице Твери «приятный» подарок накануне новогодних праздников.

Молодая девушка оставила на ночь свой автомобиль марки «Nissan Micra» возле дома №19к1 по улице Строителей в Первомайском районе. Утром она обнаружила разбитое стекло в пассажирской двери.

Автомобиль стоял прямо под камерами видеонаблюдения. На записи видно, как два парня в светлых куртках, предположительно в состоянии алкогольного опьянения стоят рядом с машиной. После этого один из них принялся бить по автомобилю ногами и кулаками. Выбив стекло, хулиган открыл дверь и сел в машину. Несколько минут, подсвечивая телефоном, он копался в чужом автомобиле. А уходя, захлопнул дверь ногой. Произошло все в 03:30 28 декабря.

Владелица машины сообщала, что из салона пропал видеорегистратор. Она уже обратилась с заявлением в полицию.

Если Вы стали свидетелем данного инцидента или узнали злоумышленников, сообщите об этом полицейским.

Подсвечивая себе телефоном, они копались в чужом автомобиле Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь" /Андрей Сахаров

Подсвечивая себе телефоном, они копались в чужом автомобиле Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь" /Андрей Сахаров

Уходя, дверь парень захлопнул ногой Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь" /Андрей Сахаров

Уходя, дверь парень захлопнул ногой Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь" /Андрей Сахаров

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