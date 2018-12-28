Госавтоинспекция Тверской области в новогодние праздники будет работать только два дня
Автовладельцам стоит узнать режим работы, прежде чем ехать в УГИБДД
Госавтоинспекция 30, 31 декабря и 1, 2, 5, 6, 7, 8 января - отдыхаетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Госавтоинспекция Тверской области сообщила график работы подразделений РЭО в новогодние выходные. Региональное регистрационно-экзаменационные подразделения работать будут только 3 и 4 января.
В Твери МРЭО ГИБДД №1 УМВД России в эти работает с 08:00 до 16:00. Все другие подразделения РЭО, расположенные в районах Тверской области, будут принимать жителей с 09:00 до 15:00.
Госавтоинспекция 30, 31 декабря и 1, 2, 5, 6, 7, 8 января - отдыхает.
На сайте “КП”-Тверь” опубликован график работы и контакты всех служб Твери, которые могут понадобиться жителям во время праздников.