2018-12-28T16:03:20+03:00
Общество

Госавтоинспекция Тверской области в новогодние праздники будет работать только два дня

Автовладельцам стоит узнать режим работы, прежде чем ехать в УГИБДД
Виктория ЖУКОВА
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Госавтоинспекция 30, 31 декабря и 1, 2, 5, 6, 7, 8 января - отдыхаетГосавтоинспекция 30, 31 декабря и 1, 2, 5, 6, 7, 8 января - отдыхаетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Госавтоинспекция Тверской области сообщила график работы подразделений РЭО в новогодние выходные. Региональное регистрационно-экзаменационные подразделения работать будут только 3 и 4 января.

В Твери МРЭО ГИБДД №1 УМВД России в эти работает с 08:00 до 16:00. Все другие подразделения РЭО, расположенные в районах Тверской области, будут принимать жителей с 09:00 до 15:00.

Госавтоинспекция 30, 31 декабря и 1, 2, 5, 6, 7, 8 января - отдыхает.

На сайте “КП”-Тверь” опубликован график работы и контакты всех служб Твери, которые могут понадобиться жителям во время праздников.

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