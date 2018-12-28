У женщины в одном из кафе Твери похитили телефон стоимостью 60 тысяч рублей
В Твери к полицейским за помощью обратилась 49-летняя жительница. Она сообщила о краже мобильного телефона, который стоит более 60 тысяч рублей. Хозяйка предположила, что гаджет похитили, когда она была в одной из кафе.
На месте происшествия стажи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также поговорили с возможными свидетелями произошедшего. Было установлено, что женщина сама оставила свой телефон на барной стойке без присмотра.
- Злоумышленником оказался 32-летний житель Твери. Мужчина был доставлен в полицию, где дал признательные показания, - сообщили в УМВД России по Тверской области.
В его отношении возбуждено уголовное дело.