2018-12-28T14:33:41+03:00
Происшествия

Пьяная автомобилистка устроила аварию в Тверской области

Женщине не удалось проскочить перекресток
Виктория ЖУКОВА
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Одна из машин пробила ограждение Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь"Одна из машин пробила ограждение Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь"
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В Конаково Тверской области столкнулись две легковушки марки «Рено». Авария произошла около 22:30 27 декабря на пересечении улицы Энергетиков и проспекта Ленина.

Виновником аварии стала женщина-водитель «Рено Меган». На перекрестке она врезалась в автомобиль такси «Рено Логан».

В сообществе «Подслушано у медиков. Тверь» уточнили, что автовладельца предположительно была в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине ехали еще два пассажира.

- Пострадавших по счастливой случайности удалось избежать, - сообщили в группе.

На месте аварии работали экипаж ДПС и наряд ППС.

В аварии никто не пострадал Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь"

В аварии никто не пострадал Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь"

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