В Твери судили организаторов наркопритона
39-летний мужчина и 35-летняя женщина оказались на скамье подсудимых с обвинением по части 2 статьи 232 Уголовного кодекса «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
Наркопритон подсудимые организовали в основном для того, чтобы им самим было дешевле покупать наркотики. Они предлагали «скинуться» другим наркозависимым, после чего вместе с ними в своей квартире и употребляли запрещённые вещества.
В последствии дело было поставлено на поток:
- Подсудимые определили круг лиц, из числа наркозависимых, которым они разрешали посещать квартиру, организовали сбор денег с посетителей квартиры, а также схему приобретения наркотиков, самостоятельно приобретали шприцы и предоставляли иные предметы, необходимые для приготовления наркотика, - сообщает Прокуратура Теврской области.
Суд назначил мужчине 3 года 6 месяцев колонии общего режима, а женщине 2 года условно.