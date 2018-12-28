2018-12-28T13:25:10+03:00
Происшествия

В Твери судили организаторов наркопритона

Осуждённые не только предоставляли свою квартиру для употребления наркотиков, но и закупали для "посетителей" всё необходимое
Виктория ТУШКОВА
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Один из подсудимых получил реальный срок, вторая - условныйОдин из подсудимых получил реальный срок, вторая - условныйФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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39-летний мужчина и 35-летняя женщина оказались на скамье подсудимых с обвинением по части 2 статьи 232 Уголовного кодекса «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Наркопритон подсудимые организовали в основном для того, чтобы им самим было дешевле покупать наркотики. Они предлагали «скинуться» другим наркозависимым, после чего вместе с ними в своей квартире и употребляли запрещённые вещества.

В последствии дело было поставлено на поток:

- Подсудимые определили круг лиц, из числа наркозависимых, которым они разрешали посещать квартиру, организовали сбор денег с посетителей квартиры, а также схему приобретения наркотиков, самостоятельно приобретали шприцы и предоставляли иные предметы, необходимые для приготовления наркотика, - сообщает Прокуратура Теврской области.

Суд назначил мужчине 3 года 6 месяцев колонии общего режима, а женщине 2 года условно.

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