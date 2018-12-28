V Всероссийский конкурс молодых гончаров-игрушечников пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-28T13:17:04+03:00

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С 4 по 5 января в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Твери пройдёт V Всероссийский конкурс молодых гончаров-игрушечников. Он и завершит мероприятия VIII Всероссийской выставки-смотра «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика».

В конкурсе примут участие 29 молодых мастеров глиняной игрушки из 8 регионов Российской Федерации (Московской, Тверской, Нижегородской, Костромской, Липецкой, Белгородской, Курской областей и города Москвы) в двух возрастных категориях: от 10 до 15 лет и от 16 до 25 лет.

Конкурс будет открытым и для зрителей. Тему работ участникам объявят перед самым началом. Мастера продемонстрируют зрителям свои таланты и яркие эксперименты. По окончании конкурса жюри, в составе которого высокопрофессиональные художники и искусствоведы из Москвы и Твери, подведёт итоги и наградит победителей памятными призами.

Программа мероприятий

4 января (пятница)

14.30 - 17.00 – ярмарка художественной керамики, где все желающие смогут приобрести глиняные игрушки и посуду от лучших гончаров нашей страны;

15.00 – керамисты из разных регионов России поделятся своим опытом со всеми желающими на мастер-классах по глиняной игрушке;

5 января (суббота)

10.00 - 13.00 – V Всероссийский конкурс молодых гончаров-игрушечников;

10.00 - 13.00 – круглый стол для педагогов детских художественных школ, кружков и студий керамики по вопросам сохранения и развития детской художественной керамики.