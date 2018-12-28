2018-12-28T14:01:39+03:00
Общество

На месте строительства часовни в Твери установили закладной камень

Часовню возводят во имя святых Михаила Тверского и Анны Кашинской
Виктория ЖУКОВА
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Часовню планируют построить в сквере Гумилёва Фото: областное правительствоЧасовню планируют построить в сквере Гумилёва Фото: областное правительство
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В Твери в пятницу, 28 декабря состоялась церемония открытия закладного камня на месте строительства часовни во имя святых Михаила Тверского и Анны Кашинской. Проходимо мероприятие в сквере имени Гумилёва. В торжестве приняли участие губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва, руководство и жители города.

-Закладной камень установлен в память о древнем Михайло-Архангельском монастыре. Именно на этом месте Тверь встречала тело убитого в Орде Михаила Тверского, отдавшего жизнь ради спасения своей земли, - напомнили в областном правительстве.

Уходящий год в Тверской области проходил под знаком 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской.

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