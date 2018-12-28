Под Тверью вспыхнул кирпичный ангар
На месте работают пожарные
На место оперативно приехали пожарныеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Калининском районе Тверской области загорелся ангар. Крупный пожар начался около 12:00 сегодня, 28 декабря. На пульт дежурного сразу же поступило сообщение.
На место происшествия в деревню Никулино прибыли спасатели из трех отделений пожарно-спасательных частей №№ 1, 2 и 72.
Оказалось, что горит кирпичный ангар на улице Центральная. Открытый огонь охватил здание площадью 20 на 15 квадратных метров.
В настоящий момент пожарные поливают здание. Подробности случившегося и причина пожара уточняются.