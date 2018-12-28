В Тверской области шести работникам транспортного предприятия не платили зарплату

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-28T13:06:04+03:00

Граждане получили неприятный сюрприз в преддверии Нового года

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В прокуратура Оленинского района Тверской области с заявлением о невыплате зарплаты обратились сотрудники «Оленинского пассажирского автотранспортного предприятия».

Во время проверки было установлено, что шести сотрудникам предпрития не выплатили зарплату за ноябрь 2018 года. Общая задолженность при этом достигла отметки в 65 225 рублей.

И.о. прокурора района направил мировому судье шесть заявлениейо выдаче судебных приказов о взыскании с МУКП «Оленинское ПАТП» в пользу работников начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Кроме того, в отношении МУКП «Оленинское ПАТП» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), которое направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Тверской области.

Результаты рассмотрения всех актов прокурорского реагирования и устранение нарушений на контроле в прокуратуре.