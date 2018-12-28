Таксисты вновь планируют поднять тарифы на Новый год в Твери

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-28T13:01:20+03:00

По двойному тарифу мы будем ездить 31 декабря и 1 января Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В подавляющем большинстве случаев нам ответили, что цены за поездку вырастут вдвое 31 декабря. Диспетчеры затруднились ответить, во сколько точно ждать скачка тарифов, но дали примерный ориентир - 18:00.

По повышенному тарифу возить празднично настроенных горожан будут и в первый день будущего года.

В одной из служб он-лайн заказа нам также сообщили, что не могут сказать, как изменится в праздник цена за поездку, так как в каждом конкретном случае она зависит от загруженности водителей и дорожной обстановки.