2018-12-28T12:41:42+03:00
Происшествия

Полицейские изъяли у “закладчика” более 30 свертков с запрещенные веществом в Твери

Мужчине грозит до 20 лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Наркотическое вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской областиНаркотическое вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
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На одной из улиц в Московском районе Твери полицейские задержали 30-летнего жителя ближнего зарубежья. Мужчину стража правопорядка заподозрили в распространении запрещенных веществ.

Во время личного досмотра в присутствии понятых подозрения полицейских подтвердились. У мужчины при себе был 31 свёрток с порошкообразным веществом. Позже было установлено, что молодой человек хранил сильнодействующее наркотическое вещество.

Также оперативники обыскали квартиру, которую арендует подозреваемый. Там были обнаружены аналогичные свёртки, упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков. Всего у мужчины изъяли 350 грамм запрещенного вещества.

-По данным оперативников, подозреваемый планировал распространять наркотик бесконтактным способом посредством «закладок» на территории Твери, - уточнили в УМВД России по Тверской области.

Мужчина в содеянном сознался. В его отношении возбуждено уголовное дело. Грозит ему до 20 лет колонии.

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