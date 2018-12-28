Полицейские изъяли у “закладчика” более 30 свертков с запрещенные веществом в Твери
На одной из улиц в Московском районе Твери полицейские задержали 30-летнего жителя ближнего зарубежья. Мужчину стража правопорядка заподозрили в распространении запрещенных веществ.
Во время личного досмотра в присутствии понятых подозрения полицейских подтвердились. У мужчины при себе был 31 свёрток с порошкообразным веществом. Позже было установлено, что молодой человек хранил сильнодействующее наркотическое вещество.
Также оперативники обыскали квартиру, которую арендует подозреваемый. Там были обнаружены аналогичные свёртки, упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков. Всего у мужчины изъяли 350 грамм запрещенного вещества.
-По данным оперативников, подозреваемый планировал распространять наркотик бесконтактным способом посредством «закладок» на территории Твери, - уточнили в УМВД России по Тверской области.
Мужчина в содеянном сознался. В его отношении возбуждено уголовное дело. Грозит ему до 20 лет колонии.