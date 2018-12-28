Движение транспорта перекрыли в центре Твери
Ограничения снимут после 16:00
Водителям следует удвоить бдительностьФото: Андрей МИРЕЙКО
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В Твери сегодня, 28 декабря, временно перекрыто движение транспортного потока. Ограничено движение до 16:00 в связи с торжественным мероприятием передачи автомобилей школам и больницам региона.
Перекрыты в настоящий момент движение и парковка на улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Крылова до улицы Рыбацкой), улице Новоторжской (от дома №24 до улицы Советской), а также на участке от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.
Водителям следует заранее подумать об объезде.