Движение транспорта перекрыли в центре Твери

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-28T12:04:03+03:00

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В Твери сегодня, 28 декабря, временно перекрыто движение транспортного потока. Ограничено движение до 16:00 в связи с торжественным мероприятием передачи автомобилей школам и больницам региона.

Перекрыты в настоящий момент движение и парковка на улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Крылова до улицы Рыбацкой), улице Новоторжской (от дома №24 до улицы Советской), а также на участке от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Водителям следует заранее подумать об объезде.