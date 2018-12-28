Заключенный и таксист обманывали пенсионеров из Тверской области
Жители Тверской области рассказали полицейским, что им поступали звонки от неизвестного человека. Мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что близкий родственников абонента попал в беду. Самым “популярным” был рассказ об аварии с пострадавшими.
Чтобы якобы виновный родственник избежал ответственности, злоумышленник требовал крупную сумму. Пенсионеры соглашались и переводили мошенникам деньги. Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 500 тысяч рублей.
В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что личности подозреваемого в мошенничестве и его подельника были установлены. Один из злоумышленников, 41 – летний мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы Новосибирской области. Он случайным набором звонил на домашние и мобильные телефоны жителей Тверской области. За деньгами к потерпевшим приезжал его подельник, который работал в одном из городских такси. Полицейские установили, что мужчины обманули 12 человек.
Подозреваемый уже этапирован в Тверскую область для проведения следственных действий.