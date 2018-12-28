Заключенный и таксист обманывали пенсионеров из Тверской области

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-28T11:43:49+03:00

Они требовали у пожилых людей деньги, чтобы их родственники избежали наказание

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Жители Тверской области рассказали полицейским, что им поступали звонки от неизвестного человека. Мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что близкий родственников абонента попал в беду. Самым “популярным” был рассказ об аварии с пострадавшими.

Чтобы якобы виновный родственник избежал ответственности, злоумышленник требовал крупную сумму. Пенсионеры соглашались и переводили мошенникам деньги. Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 500 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что личности подозреваемого в мошенничестве и его подельника были установлены. Один из злоумышленников, 41 – летний мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы Новосибирской области. Он случайным набором звонил на домашние и мобильные телефоны жителей Тверской области. За деньгами к потерпевшим приезжал его подельник, который работал в одном из городских такси. Полицейские установили, что мужчины обманули 12 человек.

Подозреваемый уже этапирован в Тверскую область для проведения следственных действий.