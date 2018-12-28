Житель Тверской области сообщил об угоне автомобиля, чтобы избежать наказания за езду без документов
Молодому человеку за это назначен штраф
Чтобы избежать административной ответственности, молодой человек пришел в Кесовогорский пункт полиции МО МВД России и сообщил об угоне этого автомобиляФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области в Кесовогорском районном суде назначили наказание мужчине за ложным донос.
25-летний житель поселка Кесова Гора работал в дорожной строительной компании. В начале августа он сел за руль автомобиля без документов. Чтобы избежать административной ответственности, молодой человек пришел в Кесовогорский пункт полиции МО МВД России и сообщил об угоне этого автомобиля.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый получил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.