Житель Тверской области сообщил об угоне автомобиля, чтобы избежать наказания за езду без документов

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-28T11:16:21+03:00

Чтобы избежать административной ответственности, молодой человек пришел в Кесовогорский пункт полиции МО МВД России и сообщил об угоне этого автомобиля Фото: Василий ХОДАРЕВ

Молодому человеку за это назначен штраф

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В Тверской области в Кесовогорском районном суде назначили наказание мужчине за ложным донос.

25-летний житель поселка Кесова Гора работал в дорожной строительной компании. В начале августа он сел за руль автомобиля без документов. Чтобы избежать административной ответственности, молодой человек пришел в Кесовогорский пункт полиции МО МВД России и сообщил об угоне этого автомобиля.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.