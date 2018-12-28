Продолжаются поиски 78-летнего мужчины, который пропал в прошлом году в Тверской области
В Тверской области продолжаются поиски 78-летнего мужчины. Вячеслав Михайлович Левченко пропал 6 октября 2017 года. Он уехал из дома, который находится на проезде Восточный в Бежецке. Мужчина поехал на болото за ягодами в окрестности села Еськи Бежецкого района. После этого он пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» продолжают распространять ориентировки. На вид пенсионеру 70-77 лет, ростом он 170-175 см, худощавого телосложения, волосы у него светло-русые короткие и серые глаза.
В день пропажи Вячеслав Михайлович был одет в плащ коричневого цвета, темно-синюю куртку, брюки темного цвета, резиновые зеленые сапоги и серую кепку. С собой взял зеленый рюкзак и емкость серебристого цвета.
Информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 8(920)682-04-05; 8(996)923-82-47 или 102.