Продолжаются поиски 78-летнего мужчины, который пропал в прошлом году в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-28T10:50:04+03:00

Мужчину ищут уже больше года Фото: ВПСО "Сова"

Изменить размер текста: A A

В Тверской области продолжаются поиски 78-летнего мужчины. Вячеслав Михайлович Левченко пропал 6 октября 2017 года. Он уехал из дома, который находится на проезде Восточный в Бежецке. Мужчина поехал на болото за ягодами в окрестности села Еськи Бежецкого района. После этого он пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» продолжают распространять ориентировки. На вид пенсионеру 70-77 лет, ростом он 170-175 см, худощавого телосложения, волосы у него светло-русые короткие и серые глаза.

В день пропажи Вячеслав Михайлович был одет в плащ коричневого цвета, темно-синюю куртку, брюки темного цвета, резиновые зеленые сапоги и серую кепку. С собой взял зеленый рюкзак и емкость серебристого цвета.

Информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 8(920)682-04-05; 8(996)923-82-47 или 102.