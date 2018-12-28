2018-12-28T10:40:33+03:00
Происшествия

Молодую девушку сбил водитель немецкого микроавтобуса на "зебре" в Твери

Потерпевшая самостоятельно обратилась в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Девушка сама обратилась к врачамДевушка сама обратилась к врачамФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 27 декабря, в Твери на улице Орджоникидзе произошло ДТП, в котором получила травмы 19-летняя девушка. Дорожное происшествие случилось в района дома №41/78, когда на часах было около 14:30.

Полицейские выяснили, что 57-летний водитель "Volkswagen Caravelle" сбил девушку, когда она пыталась перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая получила различные травмы. К врачам она обратилась самостоятельно.

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