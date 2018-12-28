2018-12-28T10:18:26+03:00
Происшествия

Автомобилистка сбила девушку в Твери

Пешеход вышла на проезжую часть в неположенном месте
Виктория ЖУКОВА
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За минувшие сутки в Тверской области сбили троих людейЗа минувшие сутки в Тверской области сбили троих людейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери автомобилистка сбила молодую девушку. Авария произошла вчера, 27 декабря около 10:50 на улице Светлая.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что 26-летняя женщина на автомобиле “Тойота Камри” не заметила 21-летнюю девушку, которая вышла на проезжую часть дороги в неустановленном месте рядом с домом №56.

В результате наезда девушка получила травмы. Она самостоятельно обратилась в одну из больниц Твери.

За минувшие сутки в Тверской области сбили еще двух людей. Водителям следует удвоить бдительность.

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