Автомобилистка сбила девушку в Твери
Пешеход вышла на проезжую часть в неположенном месте
За минувшие сутки в Тверской области сбили троих людейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери автомобилистка сбила молодую девушку. Авария произошла вчера, 27 декабря около 10:50 на улице Светлая.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что 26-летняя женщина на автомобиле “Тойота Камри” не заметила 21-летнюю девушку, которая вышла на проезжую часть дороги в неустановленном месте рядом с домом №56.
В результате наезда девушка получила травмы. Она самостоятельно обратилась в одну из больниц Твери.
За минувшие сутки в Тверской области сбили еще двух людей. Водителям следует удвоить бдительность.