Молодая женщина пропала в Твери 10 дней назад
В Твери продолжаются поиски Ратушной Надежды. 37-летняя местная жительница пропала 17 декабря. В тот день он ушла из своего дома, который находится на улице Маяковского, и не вернулась.
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова уточнили, что о местонахождении женщины до сих пор ничего не известно.
Согласно данным ориентировки, Надежде на вид 30 лет. Она ростом 163 сантиметра, худощавого телосложения, с короткими темными волосами.
17 декабря была одета в длинный пуховик бордового цвета, черные брюки, белый шарф и ботинки. С собой были документы и телефон.
Информацию о местонахождении пропавшей, следует сообщить по телефонам 89106463434, 89040141234 или 102.