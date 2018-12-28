Молодая женщина пропала в Твери 10 дней назад

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-28T09:35:03+03:00

Женщина пропадает уже не первый раз Фото: ВПСО "Сова"

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В Твери продолжаются поиски Ратушной Надежды. 37-летняя местная жительница пропала 17 декабря. В тот день он ушла из своего дома, который находится на улице Маяковского, и не вернулась.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова уточнили, что о местонахождении женщины до сих пор ничего не известно.

Согласно данным ориентировки, Надежде на вид 30 лет. Она ростом 163 сантиметра, худощавого телосложения, с короткими темными волосами.

17 декабря была одета в длинный пуховик бордового цвета, черные брюки, белый шарф и ботинки. С собой были документы и телефон.

Информацию о местонахождении пропавшей, следует сообщить по телефонам 89106463434, 89040141234 или 102.