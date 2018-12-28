2018-12-28T09:51:30+03:00
Происшествия

Два пешехода пострадали в авариях в Тверской области

Дорожные происшествия случились в течение одних суток
Альберт БОЙКОВ
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Авария произошла в тёмное время суток Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла в тёмное время суток Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 27 декабря, в Кимрах Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого различные травмы получил 64-летний пешеход. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 18:30.

Дорожные полицейские выяснили, что 37-летний обладатель "Daewoo Nexia" сбил 64-летнего пешехода, когда тот переходил проезжую часть дороги справа налево из-за проехавшего впереди транспорта.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии мужчина с различным травмами был доставлен в больницу.

А около 16:45 в Бежецке на улице Кашинской, в районе дома №36, произошла еще одна авария с участием пешехода. 39-летний водитель «Reno Sandero» сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии пенсионерка была госпитализирована.

Пожилая женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Пожилая женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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