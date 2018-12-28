Жители Заволжского района остались без отопления из-за дефекта на трубопроводе

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-28T09:06:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро 28 декабря в Твери началось с уже традиционных отключений отопления. Без тепла остались жители домов по Санкт-Петербургскому шоссе, улицам Веселова, Зинаиды Тимофеевой, Оборонная, 1-я Поселковая, а также 4-му переулку Металлистов.

Дело в том, что с 09:00 стартовали работы на участке трубопровода на Санкт-Петербургском шоссе. Ранее там специалисты обнаружили дефект. Работать коммунальщики планируют возле дома № 54/2.

В администрации Твери уточнили, что все необходимые подготовительные работы ресурсоснабжающая компания выполнила заранее. Горячее водоснабжение в жилых домах планируется пустить через обратный трубопровод.