2018-12-28T08:40:01+03:00
Общество

На трех перекрестках в Твери изменилась схема движения автомобилей

Светофоры оснастили дополнительными секциями
Виктория ЖУКОВА
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Светофоры оснастили дополнительными секциямиСветофоры оснастили дополнительными секциямиФото: Олег УКЛАДОВ
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Три перекрёстка в Твери работают по новой схеме дорожного движения. Речь идет о пересечениях проспекта Чайковского и Спортивного переулка, проспекта Калинина и улицы Спартака, а также улиц Вагжанова и 15 лет Октября.

В декабре на этих участках установили дополнительные секции для левого поворота.

Зеленые стрелки регулируют движение для потока автомобилей по проспектам Чайковского и Калинина, а также по улице Вагжанова. У водителей теперь есть дополнительные 10 секунд для завершения маневра.

Также дополнительную стрелку установили, но еще не подключили на пересечении набережной реки Лазури и улицы Орджоникидзе.

Напомним, что подобная схема движения снижает аварийность на оживленных перекрестках.

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