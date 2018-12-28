Мужчина погиб при пожаре в заброшенном доме в Тверской области
Причина пожара – устанавливается
Во время пожара погиб 57-летний мужчинаФото: Ольга Крыльцова
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27 декабря спасателям поступило сообщение о пожаре в здании в деревне Бортники Тверской области. Огонь вспыхнул примерно в 11:25.
Прибывшие на место пожарные из отделения пожарно-спасательной части №22 установили, что горит нежилой дом. В 12:01 спасатели сообщили о локализации пожара, а через три минуты объявили ликвидацию открытого горения.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области уточнили, что огонь повредил пол в одной из комнат нежилого дома. Причина пожара – устанавливается.
Во время пожара погиб 57-летний мужчина.