Корреспондент "Комсомольской правды" стал победителем фестиваля от МЧС в номинации "Лучший материал в печатных СМИ"
В Твери сегодня, 27 декабря прошло торжественное мероприятие посвященное Дню спасателя Российской Федерации. Участие в нем приняли представители правительства Тверской области, Главный федеральный инспектор по Тверской области, представители законодательного собрания, федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований Тверской области.
Отличившихся сотрудников наградили медалями, нагрудными знаками, грамотами и дипломами, а также вручили благодарности.
Также на мероприятии подвели итоги Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Активное участие в нем приняли средства массовой информации.
Корреспондент «КП»-Тверь» Альберт Бойков стал победителем в номинации «Лучший материал в печатных СМИ». Ему вручили диплом и памятный подарок.