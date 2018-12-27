Корреспондент "Комсомольской правды" стал победителем фестиваля от МЧС в номинации "Лучший материал в печатных СМИ"

27 Дек. 21:39 2018-12-27T21:39:48+03:00

"Созвездие мужества" - это всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей

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В Твери сегодня, 27 декабря прошло торжественное мероприятие посвященное Дню спасателя Российской Федерации. Участие в нем приняли представители правительства Тверской области, Главный федеральный инспектор по Тверской области, представители законодательного собрания, федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований Тверской области.

Отличившихся сотрудников наградили медалями, нагрудными знаками, грамотами и дипломами, а также вручили благодарности.

Также на мероприятии подвели итоги Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Активное участие в нем приняли средства массовой информации.

Корреспондент «КП»-Тверь» Альберт Бойков стал победителем в номинации «Лучший материал в печатных СМИ». Ему вручили диплом и памятный подарок.