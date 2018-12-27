2018-12-27T18:57:38+03:00
Происшествия

Тверская полиция напоминает телефоны для сообщений по поводу преступлений и правонарушений

Сообщения принимаются каждый день в круглосуточном режиме
Виктория ТУШКОВА
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Заявить о преступлении или правонарушении можно по телефонам дежурных частейЗаявить о преступлении или правонарушении можно по телефонам дежурных частейФото: Андрей КОПАЛОВ
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Все заявления от граждан о совершённых преступлениях в обязательном порядке регистрируются, а отказ в принятии сообщения является нарушением действующего законодательства — напоминает пресс-служба регионального Управления МВД.

При составлении заявления о преступлении в органы МВД, важно помнить, что за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная ответственность.

Заявить о преступлении или правонарушении можно по телефонам дежурных частей:

Управление МВД России по Тверской области: 8 (4822) 52-26-00.

Управление МВД России по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10 или 02.

Центральный отдел полиции: 8 (4822) 34-20-84 или 02.

Заволжский отдел полиции: 8(4822) 52-39-02 или 02.

Московский отдел полиции: 8(4822) 77-27-61 или 02.

Пролетарский район входит в территорию оперативного обслуживания УМВД России по городу Твери.

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