Тверская полиция напоминает телефоны для сообщений по поводу преступлений и правонарушений
Все заявления от граждан о совершённых преступлениях в обязательном порядке регистрируются, а отказ в принятии сообщения является нарушением действующего законодательства — напоминает пресс-служба регионального Управления МВД.
При составлении заявления о преступлении в органы МВД, важно помнить, что за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная ответственность.
Заявить о преступлении или правонарушении можно по телефонам дежурных частей:
Управление МВД России по Тверской области: 8 (4822) 52-26-00.
Управление МВД России по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10 или 02.
Центральный отдел полиции: 8 (4822) 34-20-84 или 02.
Заволжский отдел полиции: 8(4822) 52-39-02 или 02.
Московский отдел полиции: 8(4822) 77-27-61 или 02.
Пролетарский район входит в территорию оперативного обслуживания УМВД России по городу Твери.