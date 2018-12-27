2018-12-27T19:26:53+03:00
Общество

Пенсии в Тверской области будут доставлять после 3 января

Отделение Пенсионного фонда сообщило свой график работы в праздники
Виктория ЖУКОВА
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Пенсии и другие социальные выплаты через банки будут доставлены в январе в установленном порядкеПенсии и другие социальные выплаты через банки будут доставлены в январе в установленном порядкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тверское отделение Пенсионного фонда России начнет доставлять пенсии только после 3 января. Касается это и других социальных выплат.

Городские отделения будут работать 3 января – за 3 число, а отдельные ОПС за 4 января; 4 января - за 4, 5 и в отдельных ОПС за 6 января; 5 января - за 6, 7 и в отдельных ОПС за 8 января;

8 января – по обычному графику.

Отделения сельской местности 3 января - за 3, 4, 5 января и в отдельных ОПС за 6, 7, 8 января;

4 января - за 4, 5, 6 января и в отдельных ОПС за 7, 8 января; 5 января - за 5, 6, 7, 8 января, а 8 января - за 8, 9 января соответственно.

Также жителям сообщили, что пенсии и другие социальные выплаты через банки будут доставлены в январе в установленном порядке.

На сайте «КП»-Тверь» уже доступен график работы и контакты всех служб Твери, которые могут понадобиться во время праздников.

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