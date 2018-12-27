Горячая линия по вопросам услуг такси и каршеринга работает в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-27T18:13:13+03:00

Каждый желающий может получить консультацию в будние дни

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Региональное Управление Роспотребнадзора открыло работу «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси и каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля). Консультирование продлится с 27 декабря по 15 января следующего года.

По будним дням с 9:00 до 17:00 каждый желающий сможет задать вопрос или получить консультацию специалистов Консультационного центра для потребителей по телефону: 8 (4822) 32-35-98.

- Личный приём граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в Консультационном центре для потребителей в Твери по адресу: улица Дарвина, дом 13, а также в Консультационных пунктах в городах и районах Тверской области, - напоминают в ведомстве.