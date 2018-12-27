Автопробег, посвящённый 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, пройдет в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-27T18:07:04+03:00

Памятная дата будет отмечаться 15 февраля 2019 года. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Памятная дата будет отмечаться 15 февраля 2019 года

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В Тверской области запланирован автопробег, посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана. Участие в нём примут ветераны боевых действий в горячих точках.

Стартует автопробег в столице Верхневолжья 1 февраля от памятника воинам-интернационалистам на площади Победы. Запланирован маршрут протяженностью в 680 километров. Дорога участников будет проходить через Конаково, Кимры, Калязин, Кашин, Кесову Гору, Бежецк, Красный Холм, Максатиху, Вышний Волочёк и Торжок.

- В каждом городе будут организованы торжественные митинги у памятников защитникам Отечества и воинам-интернационалистам. Запланированы встречи с ветеранами боевых действий из разных муниципалитетов, концертные программы, показы фильмов о войне в Афганистане, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В числе мероприятий, приуроченных к 30-летию вывода войск из Афганистана - митинги и памятные встречи в Твери, конкурсы и уроки мужества в школах.

В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали около 12 тысяч жителей Тверской области. 255 человек домой не вернулись.