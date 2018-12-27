2018-12-27T17:26:02+03:00
Общество

Волонтёры Тверского медицинского колледжа поздравили маленьких пациентов детских больниц

Виктория ТУШКОВА
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Для детей разыграли новогоднее представлениеДля детей разыграли новогоднее представлениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Для ребят устроили настоящий новогодний спектакль, главными действующими лицами которого, конечно, были Дед Мороз и Снегурочка. Маленькие пациенты водили хороводы, участвовали в играх и конкурсах. А по окончании спектакля им вручили волшебные открытки и новогодние игрушки.

- Посещение детских больниц проходит в рамках нового проекта «Марафон Добра», который был запущен Тверским медицинским колледжем под эгидой Года волонтёра и добровольца, - сообщает пресс-служба областного Минздрава. - В сентябре волонтёры колледжа отправились к детям, которые не смогли принять участие в торжественных линейках, посвящённых Дню Знания в своих школах. Тогда студенты посетили областную детскую больницу и городские детские больницы №1 и 3.

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