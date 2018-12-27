Волонтёры Тверского медицинского колледжа поздравили маленьких пациентов детских больниц

СЕГОДНЯ 17:24 2018-12-27T17:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Для ребят устроили настоящий новогодний спектакль, главными действующими лицами которого, конечно, были Дед Мороз и Снегурочка. Маленькие пациенты водили хороводы, участвовали в играх и конкурсах. А по окончании спектакля им вручили волшебные открытки и новогодние игрушки.

- Посещение детских больниц проходит в рамках нового проекта «Марафон Добра», который был запущен Тверским медицинским колледжем под эгидой Года волонтёра и добровольца, - сообщает пресс-служба областного Минздрава. - В сентябре волонтёры колледжа отправились к детям, которые не смогли принять участие в торжественных линейках, посвящённых Дню Знания в своих школах. Тогда студенты посетили областную детскую больницу и городские детские больницы №1 и 3.