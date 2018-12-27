Николай Валуев провел мастер-класс с жителями Тверской области

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-27T17:06:08+03:00

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Тверскую область посетил легендарный боксер Николай Валуев. Выдающийся спортсмен встретился с жителями поселка Сандово в физкультурно-оздоровительном комплексе и провел мастер-класс.

На встречу пришли молодые боксеры, тренеры и любители единоборств. Они смогли пообщаться и сфотографироваться с кумиром, а также получили его автограф. Особое внимание Валуев уделил юным боксерам, оценив их технику и перспективы.

Напомним, Николай Валуев не только стал самым тяжелым и высоким бойцом в истории бокса, но и первым россиянином, которые завоевал среди профессионалов звание чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе.