Николай Валуев провел мастер-класс с жителями Тверской области
Мероприятия проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Сандово
Особое внимание Валуев уделил юным боксерам Фото: областное правительство
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Тверскую область посетил легендарный боксер Николай Валуев. Выдающийся спортсмен встретился с жителями поселка Сандово в физкультурно-оздоровительном комплексе и провел мастер-класс.
На встречу пришли молодые боксеры, тренеры и любители единоборств. Они смогли пообщаться и сфотографироваться с кумиром, а также получили его автограф. Особое внимание Валуев уделил юным боксерам, оценив их технику и перспективы.
Напомним, Николай Валуев не только стал самым тяжелым и высоким бойцом в истории бокса, но и первым россиянином, которые завоевал среди профессионалов звание чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе.