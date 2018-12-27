2018-12-27T16:54:26+03:00
Происшествия

У невнимательной женщины украли кошелек в магазине в Тверской области

Злоумышленницу задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Женщину оперативно разыскали полицейскиеЖенщину оперативно разыскали полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области обокрали 55-летнюю жительницу поселка Калашниково Вышневолоцкого района. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия, установила, что потерпевшая заходила в один из местных магазинов. Вор воспользовался ее невнимательностью и похитил кошелек из сумки, которую хозяйка положила на прилавок.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, и составили ориентировку на подозреваемую.

Личность злоумышленницы была установлена уже через несколько часов. Ей оказалась 53-летняя безработная местная жительница. Женщину доставили в полицию, где она и призналась в содеянном.

В УМВД России сообщили, что на время следствия подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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