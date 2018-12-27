Для украшения центральной площади в Тверской области полувековую ель срубили прямо под окнами жилого дома
Муниципалитеты Тверской области продолжают подготовку к Новому Году. Почти во всех населенных пунктах региона уже стоят праздничные ели.
Недавно высокую, пушистую елку установили на рыночной площади в Кувшиново. Однако у многих местных жителей это вызвало неодобрение. Оказалось, что эта ель около полувека росла у дома № 3 по улице Семашко.
Местные жители в группе «Подслушано в Кувшиново» возмутились, поскольку дерево было фактически единственным на том отрезке улицы.
В администрации Кувшиново уточнили, что елка представляла опасность для жителей. При сильном ветре она могла упасть на линию электропередачи или на ближайшие жилые дома.
Напомним, что похожий случай произошел в Кашине. Столетнюю ель срубили у общежития прямо на глазах у жителей. Позже власти сообщили, что дерево все равно необходимо было убрать по правилам безопасности.
Некоторые жители поддержали решение властей Фото: vk.com/ «Подслушано в Кувшиново» / Дмитрий Ряполов