Для украшения центральной площади в Тверской области полувековую ель срубили прямо под окнами жилого дома

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-27T16:08:28+03:00

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Муниципалитеты Тверской области продолжают подготовку к Новому Году. Почти во всех населенных пунктах региона уже стоят праздничные ели.

Недавно высокую, пушистую елку установили на рыночной площади в Кувшиново. Однако у многих местных жителей это вызвало неодобрение. Оказалось, что эта ель около полувека росла у дома № 3 по улице Семашко.

Местные жители в группе «Подслушано в Кувшиново» возмутились, поскольку дерево было фактически единственным на том отрезке улицы.

В администрации Кувшиново уточнили, что елка представляла опасность для жителей. При сильном ветре она могла упасть на линию электропередачи или на ближайшие жилые дома.

Напомним, что похожий случай произошел в Кашине. Столетнюю ель срубили у общежития прямо на глазах у жителей. Позже власти сообщили, что дерево все равно необходимо было убрать по правилам безопасности.