2018-12-27T16:08:28+03:00
Общество

Для украшения центральной площади в Тверской области полувековую ель срубили прямо под окнами жилого дома

Лесные елки нынче не популярны
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ель росла у жилого дома Фото:vk.com/ «Подслушано в Кувшиново» / Татьяна ЦыганковаЕль росла у жилого дома Фото:vk.com/ «Подслушано в Кувшиново» / Татьяна Цыганкова
Изменить размер текста:

Муниципалитеты Тверской области продолжают подготовку к Новому Году. Почти во всех населенных пунктах региона уже стоят праздничные ели.

Недавно высокую, пушистую елку установили на рыночной площади в Кувшиново. Однако у многих местных жителей это вызвало неодобрение. Оказалось, что эта ель около полувека росла у дома № 3 по улице Семашко.

Местные жители в группе «Подслушано в Кувшиново» возмутились, поскольку дерево было фактически единственным на том отрезке улицы.

В администрации Кувшиново уточнили, что елка представляла опасность для жителей. При сильном ветре она могла упасть на линию электропередачи или на ближайшие жилые дома.

Напомним, что похожий случай произошел в Кашине. Столетнюю ель срубили у общежития прямо на глазах у жителей. Позже власти сообщили, что дерево все равно необходимо было убрать по правилам безопасности.

Некоторые жители поддержали решение властей Фото: vk.com/ «Подслушано в Кувшиново» / Дмитрий Ряполов

Некоторые жители поддержали решение властей Фото: vk.com/ «Подслушано в Кувшиново» / Дмитрий Ряполов

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одной из школ Тверской области не оказалось «тревожной кнопки»
«Тверь Водоканал» рассказал о работе в новогодние каникулы
Жители Твери пытались провезти в машине наркотики
На Рождественскую ярмарку в Тверь приедут хаски
В Тверской области нашли погибшей женщину, которая рано утром пропала в Удомле
"Зеленый дом" Ботанического сада Твери отмечает свой первый год
После снегопада Тверь расчищали 75 единиц снегоуборочной техники
Спасатели Тверской области отмечают свой профессиональный праздник
Более миллиарда рублей направлено на приобретение льготных лекарств в Тверской области
Женщина пострадала во время столкновения двух автомобилей в Тверской области
Заброшенное здание поликлиники подожгли в Тверской области
«Тверская генерация» информирует о работе Центра обслуживания клиентов в праздничные дни
Еще один бесплатный каток открылся в Твери
Прокуратура потребовала вернуть в государственную собственность земельные участки под Тверью
Молодая автомобилистка сбила мужчину в Тверской области
Бульдозер раздавил припаркованную легковушку в Тверской области
Мужчина на отечественной легковушке сбил пожилую женщину в Тверской области
Под возведение Ржевского мемориала в Тверской области выделен участок рядом с трассой М-9
Два района Твери останутся без отопления