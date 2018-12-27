2018-12-27T15:53:03+03:00
Общество

В одной из школ Тверской области не оказалось «тревожной кнопки»

В скором времени она там все-таки появится
Альберт БОЙКОВ
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Прокуратура оставила ситуацию под своим контролем Фото: Алексей КОСОРУКОВПрокуратура оставила ситуацию под своим контролем Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Прокуратура Жарковского района Тверской области нашла нарушение в деятельности одной из местных школ. Во время проверки выяснилось, что в образовательном учреждении отсутствует «тревожная кнопка», что в свою очередь исключает возможность своевременного реагирования на внештатные ситуации, которые связаны с проходом в здание школы посторонних лиц.

Чтобы устранить нарушения и.о. прокурора района направил в суд исковое заявление, в котором обязал установить «кнопку» тревожной сигнализации в здании с выводом ее сигнала на пульт централизованной охраны или в дежурную часть МВД.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд удовлетворил предъявленное требование. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре.

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