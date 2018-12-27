2018-12-27T15:51:54+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» рассказал о работе в новогодние каникулы

Предновогодние дни - время, когда жители Твери потребляют максимальный объем воды.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
Изменить размер текста:

Как правило, на 20 тысяч кубометров больше, чем среднесуточный по году. Чтобы снизить риск возникновения повреждений на сетях и выхода из строя оборудования специалисты ООО «Тверь Водоканал» заранее инспектируют оборудование, сети и автотранспорт, проверяют их работоспособность и надежность, создают аварийный запас материалов, необходимых для ремонтных работ.

Все дни новогодних каникул будет в обычном режиме работать персонал, обеспечивающий работу сооружений и оборудования. Кроме того, круглосуточно будут дежурить аварийные бригады слесарей аварийно-восстановительных работ и электрогазосварщиков для устранения возможных повреждений на водопроводных сетях. Организовано также круглосуточное дежурство канализационных бригад на случай возникновения засоров или повреждений на сетях водоотведения.

«Мы желаем жителям Твери провести эти новогодние каникулы в коммунальном комфорте. Мы предприняли необходимые профилактические меры для этого и вместе с тем готовы оперативно отреагировать, если это понадобится. Как обычно, для оперативного управления работой предприятия с 30 декабря по 8 января организовано дежурство руководящего состава водоканала», - говорит и.о.генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Информационно-справочная служба ООО «Тверь Водоканал» будет работать все дни каникул. Получить информацию или сообщить о любых неисправностях, утечках и открытых люках можно по телефонам: 62-01-02 и 48-11-00 с 08.00 до 21.00. Центральная инженерно-диспетчерская служба «Тверь Водоканала» работает в круглосуточном режиме, переключение на нее с указанных номеров телефонов в ночное время будет осуществляться автоматически.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для украшения центральной площади в Тверской области полувековую ель срубили прямо под окнами жилого дома
В одной из школ Тверской области не оказалось «тревожной кнопки»
Жители Твери пытались провезти в машине наркотики
На Рождественскую ярмарку в Тверь приедут хаски
В Тверской области нашли погибшей женщину, которая рано утром пропала в Удомле
"Зеленый дом" Ботанического сада Твери отмечает свой первый год
После снегопада Тверь расчищали 75 единиц снегоуборочной техники
Спасатели Тверской области отмечают свой профессиональный праздник
Более миллиарда рублей направлено на приобретение льготных лекарств в Тверской области
Женщина пострадала во время столкновения двух автомобилей в Тверской области
Заброшенное здание поликлиники подожгли в Тверской области
«Тверская генерация» информирует о работе Центра обслуживания клиентов в праздничные дни
Еще один бесплатный каток открылся в Твери
Прокуратура потребовала вернуть в государственную собственность земельные участки под Тверью
Молодая автомобилистка сбила мужчину в Тверской области
Бульдозер раздавил припаркованную легковушку в Тверской области
Мужчина на отечественной легковушке сбил пожилую женщину в Тверской области
Под возведение Ржевского мемориала в Тверской области выделен участок рядом с трассой М-9
Два района Твери останутся без отопления