«Тверь Водоканал» рассказал о работе в новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 15:51 2018-12-27T15:51:54+03:00

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Как правило, на 20 тысяч кубометров больше, чем среднесуточный по году. Чтобы снизить риск возникновения повреждений на сетях и выхода из строя оборудования специалисты ООО «Тверь Водоканал» заранее инспектируют оборудование, сети и автотранспорт, проверяют их работоспособность и надежность, создают аварийный запас материалов, необходимых для ремонтных работ.

Все дни новогодних каникул будет в обычном режиме работать персонал, обеспечивающий работу сооружений и оборудования. Кроме того, круглосуточно будут дежурить аварийные бригады слесарей аварийно-восстановительных работ и электрогазосварщиков для устранения возможных повреждений на водопроводных сетях. Организовано также круглосуточное дежурство канализационных бригад на случай возникновения засоров или повреждений на сетях водоотведения.

«Мы желаем жителям Твери провести эти новогодние каникулы в коммунальном комфорте. Мы предприняли необходимые профилактические меры для этого и вместе с тем готовы оперативно отреагировать, если это понадобится. Как обычно, для оперативного управления работой предприятия с 30 декабря по 8 января организовано дежурство руководящего состава водоканала», - говорит и.о.генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Информационно-справочная служба ООО «Тверь Водоканал» будет работать все дни каникул. Получить информацию или сообщить о любых неисправностях, утечках и открытых люках можно по телефонам: 62-01-02 и 48-11-00 с 08.00 до 21.00. Центральная инженерно-диспетчерская служба «Тверь Водоканала» работает в круглосуточном режиме, переключение на нее с указанных номеров телефонов в ночное время будет осуществляться автоматически.