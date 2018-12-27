Жители Твери пытались провезти в машине наркотики

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-27T15:43:05+03:00

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Полицейские Твери во время оперативной работы остановили на улица Дачной автомобиль, за рулем которого находился 36-летний мужчина, а рядом с ним сидел пассажир.

Мужчины заметно нервничали, поэтому полицейские решили досмотреть транспортное средство. В итоге, в автомобиле силовики обнаружили растительные наркотики, общей массой 20,8 граммов.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 1 статьи 228. Если вина мужчин будет доказана в судебном порядке, они могут отправиться в тюрьму на срок до трех лет.