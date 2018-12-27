2018-12-27T15:43:05+03:00
Происшествия

Жители Твери пытались провезти в машине наркотики

Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Мужчинам грозит тюремный срокМужчинам грозит тюремный срокФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:

Полицейские Твери во время оперативной работы остановили на улица Дачной автомобиль, за рулем которого находился 36-летний мужчина, а рядом с ним сидел пассажир.

Мужчины заметно нервничали, поэтому полицейские решили досмотреть транспортное средство. В итоге, в автомобиле силовики обнаружили растительные наркотики, общей массой 20,8 граммов.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 1 статьи 228. Если вина мужчин будет доказана в судебном порядке, они могут отправиться в тюрьму на срок до трех лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для украшения центральной площади в Тверской области полувековую ель срубили прямо под окнами жилого дома
В одной из школ Тверской области не оказалось «тревожной кнопки»
«Тверь Водоканал» рассказал о работе в новогодние каникулы
На Рождественскую ярмарку в Тверь приедут хаски
В Тверской области нашли погибшей женщину, которая рано утром пропала в Удомле
"Зеленый дом" Ботанического сада Твери отмечает свой первый год
После снегопада Тверь расчищали 75 единиц снегоуборочной техники
Спасатели Тверской области отмечают свой профессиональный праздник
Более миллиарда рублей направлено на приобретение льготных лекарств в Тверской области
Женщина пострадала во время столкновения двух автомобилей в Тверской области
Заброшенное здание поликлиники подожгли в Тверской области
«Тверская генерация» информирует о работе Центра обслуживания клиентов в праздничные дни
Еще один бесплатный каток открылся в Твери
Прокуратура потребовала вернуть в государственную собственность земельные участки под Тверью
Молодая автомобилистка сбила мужчину в Тверской области
Бульдозер раздавил припаркованную легковушку в Тверской области
Мужчина на отечественной легковушке сбил пожилую женщину в Тверской области
Под возведение Ржевского мемориала в Тверской области выделен участок рядом с трассой М-9
Два района Твери останутся без отопления