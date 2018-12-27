На Рождественскую ярмарку в Тверь приедут хаски

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-27T15:21:03+03:00

Жители города смогут погладить песиков и сфотографироваться с ними

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В Твери Рождественская ярмарка продолжает свою работу. Находится она на улице Трёхсвятской в районе пересечения с бульваром Радищева.

Специально для жителей на ярмарке подготовлена развлекательная программа. 30 декабря состоится мероприятие с участием собак из ездового центра «Чукавино».

С 12:00 до 15:00 жители и гости города смогут погладить собак породы хаски и сфотографироваться с ними. Также в рамках развлекательной программы запланировано катание на собачьей упряжке.

В администрации Твери напоминают, что на ярмарке можно купить все необходимое для новогодних праздников. Работают домики-магазинчики каждый день до 9 января с 10:00 до 20:00.