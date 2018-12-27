В Тверской области нашли погибшей женщину, которая рано утром пропала в Удомле
Поиски длились сутки
Найдена. Погибла Фото: ВПСО "Сова" Вышний Волочек, Бологое, Удомля
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В Тверской области 54-летняя жительница Удомли найдена погибшей. Женщина 26 декабря в 04:30 ушла из дома, который находится на улице Автодорожная, и не вернулась.
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова» начали поиски. 27 декабря стало известно, что женщина погибла. Подробности происшествия не раскрываются.
- Найдена. Погибла, - сообщили поисковики в сообществе «ВПСО «Сова» Вышний Волочек, Бологое, Удомля».
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