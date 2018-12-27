В Тверской области нашли погибшей женщину, которая рано утром пропала в Удомле

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-27T14:40:14+03:00

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В Тверской области 54-летняя жительница Удомли найдена погибшей. Женщина 26 декабря в 04:30 ушла из дома, который находится на улице Автодорожная, и не вернулась.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова» начали поиски. 27 декабря стало известно, что женщина погибла. Подробности происшествия не раскрываются.

- Найдена. Погибла, - сообщили поисковики в сообществе «ВПСО «Сова» Вышний Волочек, Бологое, Удомля».

Актуальную информацию о поисках волонтеры всегда публикуют в своей группе социальной сети.