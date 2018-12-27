СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-27T14:15:17+03:00

1 год - это так мало, но и так много по сравнению с проделанной работой. Фото: Ботанический сад ТвГУ

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"Зеленый дом" Ботанического сада Твери отмечает свой первый год. День рождения начали праздновать еще 26 декабря.

- Все мы мечтаем и, конечно, мечты у нас разные, но неизменно прекрасные. И порой чем светлее мечта, тем иногда дольше путь к ней, - делится директор Ботанического сада Юрий Наумцев. - Мечтали и мы. Мечтали о том, что восстановим в саду не только коллекции и экспозиции, но построим новый дом и, конечно, оранжерею – настоящую, с тропическими и субтропическими растениями! Мы мечтали и жили, мечтали и работали, мечтали и верили! И сделали! Вот уже целый год «Зеленый дом» - новая оранжерея сада - радует наших гостей чудесами из мира растений.

Напомним, "Зеленый дом" стал подарком ТвГУ к его 100-летию, подарком гостям сада к Новому году, и, конечно, подарком самому саду. Помогали строить и преображать его многие творческие люди, неравнодушные к прекрасному: сам университет, ведущие ботанические сады страны и большое количество друзей сада.

- Низкий поклон вам, искреннее спасибо и сердечная благодарность! - благодарит всех Юрий Наумцев. А вместе с ним и все мы, жители Твери.

Напомним, сейчас в саду проходит удивительная выставка орхидей "Сокровища закрытых коллекций".

Тел.: +7 (4822) 52-53-18.