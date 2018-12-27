После снегопада Тверь расчищали 75 единиц снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-27T14:03:41+03:00

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Тверь буквально завалило снегом. 26 декабря и в ночь на 27 декабря снег шел без остановок. Из-за этого специалисты начали расчистку и уборку улично-дорожной сети с раннего утра, чтобы не допустить пробок в час пик.

Городские улицы чистило около 75 единиц снегоуборочной техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, «Чистики», автогрейдеры. Также в городе работало около 130 дворников.

Ночью с улицы активно вывозили снег - было задействовано порядка 40 погрузчиков и самосвалов. Всего за сутки на два действующих снежных полигона было вывезено порядка 1 000 кубометров снега.

В администрации Твери рассказали, что информация о погодных условиях и краткосрочные прогнозы просматриваются в постоянном режиме. При необходимости численность дежурной смены работников увеличивается.