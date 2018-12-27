Спасатели Тверской области отмечают свой профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-27T13:23:26+03:00

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Сегодня, 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые ежедневно рискуют своей жизнью спасая других людей.

За текущий год спасатели сотни раз приходили на помощь жителям, даже в те моменты, когда надежды на спасение уже не оставалось. Например, за 2018 год сотрудники аварийно-спасательной службы более 800 раз выезжали на различные вызовы. Они спасли порядка 100 человек, оказали экстренную помощь 41 жителю. Саперы собрали и обезвредили на территории региона более 5 000 взрывоопасных предметов.

Сотрудники санавиации сделали за этот год более 150 вылетов. А пожарные не только тушили возгорания, но и активно принимали участие в различных мероприятиях профилактической направленности.

- Ваша служба пользуется заслуженным уважением в нашей стране, по праву считается одной из самых эффективных во всем мире. Российских спасателей всегда отличали высочайшие профессиональные и человеческие качества, мужество, способность в любую минуту прийти на помощь людям, - направил свои поздравления спасателям губернатор Тверской области.