Спасатели Тверской области отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня, 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые ежедневно рискуют своей жизнью спасая других людей.
За текущий год спасатели сотни раз приходили на помощь жителям, даже в те моменты, когда надежды на спасение уже не оставалось. Например, за 2018 год сотрудники аварийно-спасательной службы более 800 раз выезжали на различные вызовы. Они спасли порядка 100 человек, оказали экстренную помощь 41 жителю. Саперы собрали и обезвредили на территории региона более 5 000 взрывоопасных предметов.
Сотрудники санавиации сделали за этот год более 150 вылетов. А пожарные не только тушили возгорания, но и активно принимали участие в различных мероприятиях профилактической направленности.
- Ваша служба пользуется заслуженным уважением в нашей стране, по праву считается одной из самых эффективных во всем мире. Российских спасателей всегда отличали высочайшие профессиональные и человеческие качества, мужество, способность в любую минуту прийти на помощь людям, - направил свои поздравления спасателям губернатор Тверской области.