2018-12-27T13:23:26+03:00
Общество

Спасатели Тверской области отмечают свой профессиональный праздник

27 декабря - День спасателя в России
Виктория ЖУКОВА
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27 декабря - День спасателя в России27 декабря - День спасателя в РоссииФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сегодня, 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые ежедневно рискуют своей жизнью спасая других людей.

За текущий год спасатели сотни раз приходили на помощь жителям, даже в те моменты, когда надежды на спасение уже не оставалось. Например, за 2018 год сотрудники аварийно-спасательной службы более 800 раз выезжали на различные вызовы. Они спасли порядка 100 человек, оказали экстренную помощь 41 жителю. Саперы собрали и обезвредили на территории региона более 5 000 взрывоопасных предметов.

Сотрудники санавиации сделали за этот год более 150 вылетов. А пожарные не только тушили возгорания, но и активно принимали участие в различных мероприятиях профилактической направленности.

- Ваша служба пользуется заслуженным уважением в нашей стране, по праву считается одной из самых эффективных во всем мире. Российских спасателей всегда отличали высочайшие профессиональные и человеческие качества, мужество, способность в любую минуту прийти на помощь людям, - направил свои поздравления спасателям губернатор Тверской области.

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