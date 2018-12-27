2018-12-27T13:00:19+03:00
Здоровье

Более миллиарда рублей направлено на приобретение льготных лекарств в Тверской области

В уходящем году было обеспечено 322 374 рецепта
Виктория ЖУКОВА
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В уходящем году было обеспечено 322 374 рецепта Фото: архив "КП"В уходящем году было обеспечено 322 374 рецепта Фото: архив "КП"
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В этом году в Тверской области были закуплены лекарства и различные медицинские изделия для льготных категорий граждан на сумму более 1,1 млрд рублей.

На эти деньги было обеспечено 322 374 рецепта (651 млн рублей), а также были обслужены рецепты льготников, имеющих право на набор социальных услуг (280 млн рублей).

В Тверской области живут 1 227 федеральных льготников, страдающих серьезными и высокозатратными в лечении заболеваниями. На их лекарства было направлено более 489 млн рублей.

Кроме того, 176 жителей Верхневолжья страдают редкими заболеваниями. Их лечение также финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов. В 2018 году такие пациенты были обеспечены лекарствами и специализированными продуктами на сумму более 90 млн рублей, из которых 98% - это средства областного бюджета.

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