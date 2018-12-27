Женщина пострадала во время столкновения двух автомобилей в Тверской области
Водители не смогли разъехаться на перекрестке
Водители не смогли разъехаться на перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Вышнем Волочке Тверской области на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись две иномарки.
26 декабря около 10:30 51-летний мужчина ехал на «Ниссан Алмера» со стороны улицы Котовского. Выехав на перекресток возле дома №73/70, водитель не уступил дорогу автомобилю «Дэу Матиз», у которого было преимущественное право проезда.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в результате столкновения получила 42-летняя женщина, которая управляла «Дэу». Ее доставили в больницу скорой медицинской помощи.