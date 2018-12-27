2018-12-27T14:00:50+03:00
Происшествия

Женщина пострадала во время столкновения двух автомобилей в Тверской области

Водители не смогли разъехаться на перекрестке
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Водители не смогли разъехаться на перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодители не смогли разъехаться на перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Вышнем Волочке Тверской области на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись две иномарки.

26 декабря около 10:30 51-летний мужчина ехал на «Ниссан Алмера» со стороны улицы Котовского. Выехав на перекресток возле дома №73/70, водитель не уступил дорогу автомобилю «Дэу Матиз», у которого было преимущественное право проезда.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в результате столкновения получила 42-летняя женщина, которая управляла «Дэу». Ее доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для украшения центральной площади в Тверской области полувековую ель срубили прямо под окнами жилого дома
В одной из школ Тверской области не оказалось «тревожной кнопки»
«Тверь Водоканал» рассказал о работе в новогодние каникулы
Жители Твери пытались провезти в машине наркотики
На Рождественскую ярмарку в Тверь приедут хаски
В Тверской области нашли погибшей женщину, которая рано утром пропала в Удомле
"Зеленый дом" Ботанического сада Твери отмечает свой первый год
После снегопада Тверь расчищали 75 единиц снегоуборочной техники
Спасатели Тверской области отмечают свой профессиональный праздник
Более миллиарда рублей направлено на приобретение льготных лекарств в Тверской области
Заброшенное здание поликлиники подожгли в Тверской области
«Тверская генерация» информирует о работе Центра обслуживания клиентов в праздничные дни
Еще один бесплатный каток открылся в Твери
Прокуратура потребовала вернуть в государственную собственность земельные участки под Тверью
Молодая автомобилистка сбила мужчину в Тверской области
Бульдозер раздавил припаркованную легковушку в Тверской области
Мужчина на отечественной легковушке сбил пожилую женщину в Тверской области
Под возведение Ржевского мемориала в Тверской области выделен участок рядом с трассой М-9
Два района Твери останутся без отопления