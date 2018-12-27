Женщина пострадала во время столкновения двух автомобилей в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-27T14:00:50+03:00

Водители не смогли разъехаться на перекрестке Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водители не смогли разъехаться на перекрестке

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В Вышнем Волочке Тверской области на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись две иномарки.

26 декабря около 10:30 51-летний мужчина ехал на «Ниссан Алмера» со стороны улицы Котовского. Выехав на перекресток возле дома №73/70, водитель не уступил дорогу автомобилю «Дэу Матиз», у которого было преимущественное право проезда.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в результате столкновения получила 42-летняя женщина, которая управляла «Дэу». Ее доставили в больницу скорой медицинской помощи.