2018-12-27T11:39:20+03:00
Происшествия

Заброшенное здание поликлиники подожгли в Тверской области

Пожар в деревянном доме спасатели тушили несколько часов
Виктория ЖУКОВА
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Огонь уничтожил крышу здания Фото: vk.com/«Кимры-инфо»Огонь уничтожил крышу здания Фото: vk.com/«Кимры-инфо»
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В Тверской области поздно вечером загорелось бывшая поликлиника. Сообщение о пожаре спасатели получили 26 декабря в 23:19. На место отправились девять человек на трех машинах из отделения пожарно-спасательной части №11.

Пожарные установили, что горит двухэтажное деревянное здание на улице Кирова в Кирах. Дом был заброшен, после того как в нем закрылся стационар.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что в 03:20 огонь полностью потушили. Причиной пожара стал поджог.

В результате огонь уничтожил кровлю.

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