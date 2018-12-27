Заброшенное здание поликлиники подожгли в Тверской области
Пожар в деревянном доме спасатели тушили несколько часов
Огонь уничтожил крышу здания Фото: vk.com/«Кимры-инфо»
Изменить размер текста:
В Тверской области поздно вечером загорелось бывшая поликлиника. Сообщение о пожаре спасатели получили 26 декабря в 23:19. На место отправились девять человек на трех машинах из отделения пожарно-спасательной части №11.
Пожарные установили, что горит двухэтажное деревянное здание на улице Кирова в Кирах. Дом был заброшен, после того как в нем закрылся стационар.
В УМЧС России по Тверской области сообщили, что в 03:20 огонь полностью потушили. Причиной пожара стал поджог.
В результате огонь уничтожил кровлю.