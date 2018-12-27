«Тверская генерация» информирует о работе Центра обслуживания клиентов в праздничные дни

СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-27T11:10:56+03:00

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В связи с праздничными днями в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «Тверская генерация» по адресу г. Тверь, Петербургское ш., д. 2, оф. 7 изменен график работы приёма граждан.

29 декабря 2018 г. приём граждан с 8:00 до 16:00, работа кассы с 8:00 до 15:30, технический перерыв кассы с 13:00 до 13:48

с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. – праздничные дни

с 09 января 2019 г. приём граждан осуществляется по основному графику работы.

Часы приёма граждан: Пн, Вт, Чт: с 08:00 до 17:00; Ср, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: выходной день

Режим работы кассы: Вт, Чт: с 08:00 до 16:30, Ср, Пт: с 10:00 до 18:30, Сб: с 08:00 до 15:30, технический перерыв: с 13:00 до 14:00, Вс: выходной день

Многоканальный телефон ЦОК по вопросам начислений и оплаты за услуги горячего водоснабжения и отопления: 78-00-28